10:47 06.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245975:Nataly

Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений

После договоренности Трехсторонней контактной группы о начале перемирия на Донбассе с 27 июля, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение на Донбассе. В том числе было 45 взрывов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УРА-Информ.

Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений

За последние сутки на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали три нарушения режима прекращеия огня, а в Луганской - два нарушения.

"На конец отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, оба в Донецкой и Луганской областях (в том числе 45 взрывов, два снаряда в полете, три осветительные ракеты и 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 июля, на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.


Поделиться

Читайте также:
 
Второй день подряд в Украине наблюдается антирекорд случаев COVID-19 Первые признаки ухудшения эпидемиологической ситуации: в Харькове переполнены больницы В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер" Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
Проишествия
  • 11:38 Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек
  • 11:28 Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера
  • 10:47 Мнимое перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 250 нарушений
  • 18:55 В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"
  • 18:35 Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину
  • 14:20 Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую
  • 13:13 Что творится в больницах Бейрута после мощного взрыва: врач рассказал подробности
  • 11:46 Украинка в Бейруте рассказала подробности большого взрыва: подумали атака Израиля
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив