11:28 06.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера

Журналист Дмитрий Гордон узнал, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с гарантом украинской Конституции Владимиром Зеленским дал обещание относительно выдачи задержанных членов частной военной компании Вагнера. В Беларуси будет светить зеленый свет сотрудникам правоохранительных органов, которые согласно законодательству сделают все необходимое для передачи некоторых задержанных Украине, рассказал Гордон Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому за задержание членов ЧВК Вагнера

"…Он отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые согласно белорусского законодательства сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", – рассказал Гордон.

Стоит отметить, что ранее между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Во время разговора президент Украины поделился своей надеждой на то, что задержанные в Беларуси члены ЧВК Вагнера, которых подозревают в осуществлении террористической деятельности на территории Украины, будут выданы Киеву для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, бывший президент Украины Виктор Янукович похоже опасается за свою жизнь. Он одевал различный грим для того, чтобы даже на территории Российской Федерации его не сумели узнать.


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