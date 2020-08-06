Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек

В ведомстве отметили, что на водоводе "Горловка-Торецьк" диаметром 900 мм произошел прорыв, в результате чего без воды остались почти 43 тысячи граждан Украины, которые проживают в г. Торецкое, г. Зализное, пгт Северного, пгт Пивденное, и пгт Щербиновка.

Также стоит отметить, что только за минувшие сутки спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 питьевой воды для населения.

Как сообщалось ранее, в центре Киева на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды.

Происшествие произошло возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры.