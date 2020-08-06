Донецк сидит без воды: из-за повреждения водопровода отключены 43 тысячи человек

В Донецкой области из-за повреждения водопровода "Горловка-Торецкое" без централизованного водоснабжения остаются жители двух городов и трех поселков городского типа. Сейчас сотрудники спасательных служб совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды для населения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В ведомстве отметили, что на водоводе "Горловка-Торецьк" диаметром 900 мм произошел прорыв, в результате чего без воды остались почти 43 тысячи граждан Украины, которые проживают в г. Торецкое, г. Зализное, пгт Северного, пгт Пивденное, и пгт Щербиновка.
Также стоит отметить, что только за минувшие сутки спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 питьевой воды для населения.
Как сообщалось ранее, в центре Киева на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды.
Происшествие произошло возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры.
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