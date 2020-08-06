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Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек

Вчера поздно вечером, около 23:00 в Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли трое людей. Еще один человек был доставлен в медицинское учреждение на карете скорой медицинской помощи. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек

В ведомстве отметили, что данный инцидент случился в селе Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома. Отмечается, что работники отравились парами газов, что и привело их к немиунуемой гибели.

Ранее сообщалось, что в Бейруте произошел мощный взрыв. В результате него погибли по меньшей мере несколько десятков человек и несколько тысяч человек получили ранения.

Врач одной из больниц Бейрута Вадих Айюб рассказал, что сейчас происходит в медицинских заведениях города.


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