Чистка канализации в Киевской области привела к гибели трех человек

В ведомстве отметили, что данный инцидент случился в селе Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома. Отмечается, что работники отравились парами газов, что и привело их к немиунуемой гибели.

Ранее сообщалось, что в Бейруте произошел мощный взрыв. В результате него погибли по меньшей мере несколько десятков человек и несколько тысяч человек получили ранения.

Врач одной из больниц Бейрута Вадих Айюб рассказал, что сейчас происходит в медицинских заведениях города.