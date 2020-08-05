В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"

Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно На Воздухофлотском проспекте в украинской столице - Киеве разгорелся огонь неподалеку от аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. В данный момент на проспекте полностью перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

В центре Киева забил гейзер с восьмиэтажный дом Вчера вечером в центре Киева посреди детской площадки, которая находится между дворцом "Украина" и Владимирским рынком, из-под земли забил фонтан высотой до восьмого этажа.

Президент одобрил закон о перезапуске ГБР Глава украинского государства Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию его деятельности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Столичная власть обещает капитально отремонтировать проспект Комарова Проспект Космонавта Комарова в Соломенском районе столицы капитально отремонтируют. Это шестиполосная магистральная улица, которая имеет перспективную интенсивность движения 38750 автомобилей в сутки.

В "Слузі Народу" визначилися з кандидатом в мери Києва У президентській партії "Слуга Народу" схоже визначилися, хто буде представляти партію на найближчих виборах мера в столиці України Києві.

В Києві через аварію на теплотрасі транспорт змінив маршрути Рух транспорту вулицею Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza в столиці повністю обмежено. Тут проводяться ремонтні роботи через прорив труби і провалом асфальтового покриття.

В Києві частково перекриють проспект Перемоги В Києві на проспекті Перемоги в суботу частково обмежено рух транспорту. З півночі тут будуть проходити ремонтні роботи.

У Києві можуть посилити карантинні заходи через коронавірус На даний момент по всій країні, в тому числі і в Києві діє режим надзвичайної ситуації. Однак не виключається, що, якщо ситуація через коронавірус буде погіршуватися, то будуть прийняті й інші заходи.

ДБР замість Труби тимчасово очолить Ірина Венедиктова Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 27 грудня, своїм указів звільнив Романа Трубу з посади голови Державного бюро розслідування.