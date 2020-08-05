18:55 05.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"

В центре Киева на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на "Киев Оперативный".

В центре Киева образовался 10-метровый

Стоит отметить, что происшествие произошло возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры Украины.

На видео видно, как автомобили останавливаются посреди проезжей части и объезжают поврежденный участок.

Ранее сообщалось, что Украина готова помочь Ливии справиться с последствиями большого взрыва, который произошел в столице государства – Бейруте.


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