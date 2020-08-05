В центре Киева образовался 10-метровый "гейзер"

В центре Киева на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на "Киев Оперативный".
Стоит отметить, что происшествие произошло возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры Украины.
На видео видно, как автомобили останавливаются посреди проезжей части и объезжают поврежденный участок.
Ранее сообщалось, что Украина готова помочь Ливии справиться с последствиями большого взрыва, который произошел в столице государства – Бейруте.
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