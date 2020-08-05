Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте

Информация была размещена на портале Царьград, который принадлежит российскому миллиардеру Константину Малофееву.

Об этом пишет УРА-Информ.

Опять украинский след? В эпицентре взрыва в Бейруте оказалось судно из Мариуполя – с таким заголовком появилась новость вчера на портале в 21:19. То есть сразу через пару часов после взрыва.

"У взрыва в порту Бейрута может быть "украинское происхождение". Имеется информация, что рядом с эпицентром взрыва было пришвартовано судно, прибывшее в Ливан из Украины. Речь идёт о грузовом корабле Mero Star. По данным из открытых источников, 17 июля это судно вышло из порта Мариуполя, а 3 августа пришвартовалось в порту Бейрута. Корабль ходил под флагом Сьерра-Леоне", - сообщается на сайте.

Также там добавляют, что Мариуполь находится очень близко к Донбассу, где сейчас идет война.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что взрыв в Бейруте мог произойти из-за большой бомбы, при этом он не исключил, что это была атака. В