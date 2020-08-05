10:26 05.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте

Российские СМИ намекают на то, что нашли украинский след во большом взрыве, который вчера произошел в Бейруте. Отмечается, что в порту города было замечено украинское судно.

Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте

Информация была размещена на портале Царьград, который принадлежит российскому миллиардеру Константину Малофееву.

Об этом пишет УРА-Информ.

Опять украинский след? В эпицентре взрыва в Бейруте оказалось судно из Мариуполя – с таким заголовком появилась новость вчера на портале в 21:19. То есть сразу через пару часов после взрыва.

"У взрыва в порту Бейрута может быть "украинское происхождение". Имеется информация, что рядом с эпицентром взрыва было пришвартовано судно, прибывшее в Ливан из Украины. Речь идёт о грузовом корабле Mero Star. По данным из открытых источников, 17 июля это судно вышло из порта Мариуполя, а 3 августа пришвартовалось в порту Бейрута. Корабль ходил под флагом Сьерра-Леоне", - сообщается на сайте.

Также там добавляют, что Мариуполь находится очень близко к Донбассу, где сейчас идет война.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что взрыв в Бейруте мог произойти из-за большой бомбы, при этом он не исключил, что это была атака. В 


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