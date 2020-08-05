18:35 05.08.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину

В Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов Украины устроили погоню за транспортным средством Москвич-412. Транспортное средство протаранило полицейское авто, а водитель пытался скрыться в неизвестном направлении. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Национальной полиции Кривого Рога, передает УРА-Информ.

Копы в Кривом Роге гнались за преступником на

По словам сотрудников правоохранительных органов, примерно около 12 ночи транспортное средство патрульных полицейских остановилосьВВ на светофоре на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская. В этот момент в заднюю часть Toyota Prius на скорости въехал Москвич-412. Водитель после дорожно-транспортного происшествия не остановился и попытался скрыться.

Он проезжал перекрестки на красный свет и выезжал на встречную полосу, когда пытался скрыться от полиции. Остановить нарушителя удалось только стрельбой из служебного оружия. Патрульные выстрелили по колесам ‒ лишь тогда Москвич-412 прекратил свое движение, а водитель был арестован..

Стоит отметить, что в тот же вечер нарушителя правил дорожного движения уже останавливал патруль полиции, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. В результате ночного инцидента пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, вчера вечером в Бейруте произошел мощный взрыв. В результате него погибли по меньшей мере несколько десятков человек и несколько тысяч человек получили ранения.


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