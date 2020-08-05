Копы в Кривом Роге гнались за преступником на "москвиче", который протаранил госмашину

По словам сотрудников правоохранительных органов, примерно около 12 ночи транспортное средство патрульных полицейских остановилосьВВ на светофоре на перекрестке улиц Эдуарда Фукса и Кирилло-Мефодиевская. В этот момент в заднюю часть Toyota Prius на скорости въехал Москвич-412. Водитель после дорожно-транспортного происшествия не остановился и попытался скрыться.

Он проезжал перекрестки на красный свет и выезжал на встречную полосу, когда пытался скрыться от полиции. Остановить нарушителя удалось только стрельбой из служебного оружия. Патрульные выстрелили по колесам ‒ лишь тогда Москвич-412 прекратил свое движение, а водитель был арестован..

Стоит отметить, что в тот же вечер нарушителя правил дорожного движения уже останавливал патруль полиции, при себе у него не было прав, за что ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. В результате ночного инцидента пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, вчера вечером в Бейруте произошел мощный взрыв. В результате него погибли по меньшей мере несколько десятков человек и несколько тысяч человек получили ранения.