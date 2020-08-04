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Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело

Стали известны новые детали скандала в Сумах, где банду 12−14 летних подростков обвинили в групповом изнасиловании 7-летнего ребенка. Как пишет Obozrevatel, малолетние подонки выкладывали видео со своими "подвигами" на YouTube, передает УРА-Информ.

Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело

Стало известно, что несовершеннолетние ребята заставляли 7-милетнего мальчика ;есть собачьи фекалии, садиться на отломанную от зонта ручку, а также ребенка сажали на бутылку.

После этого мальчик шел домой и сильно плакал. Другие дети привели его домой и рассказали все отцу ребенка, который в немедленном порядке вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По мнению местных жителей, полицейские не торопилась открывать дело против несовершеннолетних насильников. Когда местные жители узнали, что в полиции считают, что никакого изнасилования ребенка не было, они вышли на акцию протеста, чтобы отстоять интересы ребенка.

Местные жители знают этих подростков, утверждают, что они ведут асоциальный образ жизни. Они могут нецензурно выражаться в адресс старших людей, повредить имущество. Ходят по микрорайону с собачьими цепями, прячутся в кустах, поджидая одинокую жертву. Затем выскакивают, бьют цепями, отбирают телефон, деньги.
По словам жителей Сум, в издевательствах над ребенком принимали участие семь человек, но самыми активными были трое: Артем П., Артем Р. и Вадим Л. Все они ученики школы № 16.

Сейчас полиция переквалифицировала дело: вместо статьи "Хулиганство", дело открыто по статье "Изнасилование".

Также сотрудники правоохранительных органов добавили, что произошло это после опроса очевидцев и участников событий, а также после пересмотра видео. Дело ведет городское управление полиции Сум.

Как стало известно ранее, 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог транспортного средства.


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