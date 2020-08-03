В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети

В ведомстве отметили, что около дома 31 по улице Одесское шоссе произошло столкновение двух автомобилей Daewoo Sens и Volkswagen Golf. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens в возрасте 40 и 60 лет и 9-летний мальчик.

Также стоит отметить, что травмы получили четыре пассажира транспортного средства Golf. В частности, две женщины 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки. Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, а после осмотра врачами отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что 3 августа, мужчина на Крещатике в Киеве совершил поджог транспортного средства.