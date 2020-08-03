Стали известны требования киевского террориста

Ранее мы сообщали, что около 12:00 в полицию обратилась представительница "Универсал Банк", который находится в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, и сообщила, что неизвестный мужчина, которому около 35-лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Журналист Богдан Аминов на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что одним из требований террориста является выход в прямой эфир, он намерен сделать заявление.

Об этом пишет УРА-Информ.

В тоже время Ольга Артюшенко, которая находилась в здании в момент появления там террориста, сообщила, что злоумышленник расположился на первом этаже здания - в банке, со стороны улицы Владимирской.

"Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", - заявила Ольга в комментарии Стране.

В тоже время стало известно, что многие сотрудники офисов приняли самостоятельное решение эвакуироваться.