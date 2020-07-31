13:43 31.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном

По результатам переговоров Украины с делегацией из ИранаВ относительно компенсаций за сбивание под Тегераном самолета украинской авиакомпанииВ МАУВ было достигнуто трех основных договоренностей. Иран также согласился с необходимостью прозрачного непредвзятого расследования катастрофы. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном

За словами чиновника, переговори з іранською стороною завершилися вчора пізно ввечері і тривали цілих 11 годин.

"Ми відзначаємо налаштованість на вирішення проблеми, через яку прибула іранська делегація. Є згода, що необхідно неупереджене прозоре розслідування", - сказав Кулеба.

Також він додав, що Україна досягла трьох основних результатах переговорів з іранською делегацією:

Іран включився в переговорний процес по встановленню всіх обставин трагедії, залучення всіх винних до відповідальності і виплати компенсацій;
Іран погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації;
Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес: будуть говорити слідчі, технічні експерти і юристи.


Як повідомлялося раніше, українська влада не згодні з Іраном щодо версії про людську помилку збитого літака МАУ в небі над Тегераном. Причини катастрофи повинні бути встановлені міжнародними експертами.


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