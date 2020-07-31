Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном

За словами чиновника, переговори з іранською стороною завершилися вчора пізно ввечері і тривали цілих 11 годин.

"Ми відзначаємо налаштованість на вирішення проблеми, через яку прибула іранська делегація. Є згода, що необхідно неупереджене прозоре розслідування", - сказав Кулеба.

Також він додав, що Україна досягла трьох основних результатах переговорів з іранською делегацією:

Іран включився в переговорний процес по встановленню всіх обставин трагедії, залучення всіх винних до відповідальності і виплати компенсацій;

Іран погодився виконати всі свої зобов'язання відповідно до міжнародної конвенції з безпеки авіації;

Україна домовилася з іранською стороною, як структурувати переговорний процес: будуть говорити слідчі, технічні експерти і юристи.



Як повідомлялося раніше, українська влада не згодні з Іраном щодо версії про людську помилку збитого літака МАУ в небі над Тегераном. Причини катастрофи повинні бути встановлені міжнародними експертами.