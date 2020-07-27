11:46 27.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)

Фрагмент стены, который ранее был выстроен на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты Америки, был разрушен ударом урагана "Ханна". Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Daily Mail.

Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)

Этот участок ррасположен на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас, он был построен на частные средства.

В июле текущего года эксперты подвергли критике качество построение стены на данном участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде. Кроме того, на этом участке ранее была замечена коррозия.

Ранее сообщалось, чтоВВ 27 июля, 18 лет назад произошла Скниловская трагедия – одна из самых страшных трагедий в историях авиашоу.


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