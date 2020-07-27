16:28 27.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт

Политолог Олег Саакян поделился своим мнением по поводу введения полного режима прекращения огня на Донбассе, который действует с 00:00 сегодняшнего дня.

Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт

Эксперт отмечает, что это уже 29 перемирие и многие эксперты и военные скептически отнеслись к этой информации. Однако по мнению Саакяна такими возможностями стоит пользоваться, ведь если перемирие и не прекратит полностью огонь на Донбассе, то можем снизить количество обстрелов, что может привезти к уменьшению количества потерь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Провокации есть и будут, и Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении. Но это никоим образом не говорит о том, что нам нужно отказываться от перемирия. Более того,В  сейчас при возможности документирования таких нарушений это можно и должно быть использовано на международных площадках, чтобы доказать, что именно Россия не придерживается взятых на себя обязательств", — сказал он.

Отметим, что боевики уже успели дважды нарушить режим полного прекращения огня, обстреляв украинские позиции 40 минут спустя после начала режима, а второй раз коло 9:00.


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