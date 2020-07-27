Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами

В Харьковской области на железнодорожной станции "Граково" в городе Изюм сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина с боеприпасами, которые у него были при себе. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанному. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
В ведомстве отметили, что задержанным является местный житель 1975 года рождения. Сотрудники органов правопорядка отмечают, что у мужчины было изъято три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. Также задержанный рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.
Как сообщалось ранее, расшифровка бортовых самописцев сбитого в небе над Тегераном самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в пассажирский авиалайнер. Черные ящики были успешно считаны и расшифрованы.
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