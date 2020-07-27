Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами

Колонна с эвакуированными из Китая выехала из харьковского аэропорта Колонна с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и гражданами других стран выехала из харьковского аэропорта и направляется в Полтавскую область. Об этом сообщают местные СМИ в четверг, 20 февраля

Что будет с ценами на билеты в поездах: к чему готовиться Уже с первого июня наконец-то снова возобновят поездки поезда. Однако не изменится ли цена на билеты в них?

В Одессе в общежитии прогремел взрыв, пострадали трое людей В одном из общежитий в Одессе во вторник, 7 января, прогремел взрыв. Во время бытового конфликта взрывалась граната.

У Харкові поліцейського звинувачують у перевищенні повноважень Державне бюро розслідувань оголосило підозра в перевищенні службових повноважень поліцейському, який стріляв в Харкові по автомобілю, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє прес-служба бюро.

Синоптики попередили про штормовий вітер на заході В середу, 11 березня, погода в Україні погіршиться. У деяких областях очікується штормовий вітер.

Під Києвом чоловік підірвався на гранаті - ФОТО В селі Требухів Броварського району в неділю, 27 жовтня, п'яний чоловік за допомогою гранати намагався вбити свого знайомого.

В аеропорту Харкова скасовують рейси - ФОТО В міжнародному аеропорту Харкова затримуються і скасовуються авіарейси. Рішення прийнято через густий туману, який навис над містом з ранку в четвер, 20 лютого.

Південний схід Бразилії накрив град дощів, сімнадцять загиблих - ФОТО Південний схід Бразилії накрив град дощів. У слідстві негоди в регіоні загинуло щонайменше сімнадцять чоловік, повідомляє "Reuters".