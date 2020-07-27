16:03 27.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245802:Nataly

Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами

В Харьковской области на железнодорожной станции "Граково" в городе Изюм сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина с боеприпасами, которые у него были при себе. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения задержанному. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами

В ведомстве отметили, что задержанным является местный житель 1975 года рождения. Сотрудники органов правопорядка отмечают, что у мужчины было изъято три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату и патрон калибра 14,5 мм. Также задержанный рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от Изюма.

Как сообщалось ранее, расшифровка бортовых самописцев сбитого в небе над Тегераном самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в пассажирский авиалайнер. Черные ящики были успешно считаны и расшифрованы.


Поделиться

Читайте также:
 
Умерла последняя звезда золотого века Голливуда На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек Архиепископ ПЦУ назвал Зеленского предателем и призвал свергнуть действующую власть Россия отказалась гарантировать соблюдение перемирия на Донбассе

РќР°С€Рё РїР°СЂС‚РЅРµСЂС‹: РћРЅР»Р°Р№РЅ РєР°Р·РёРЅРѕ РЎР»РѕС‚РѕРљРёРЅРі

Проишествия
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
  • 12:25 В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни
  • 12:07 Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной
  • 12:56 В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей
  • 11:48 Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы
  • 10:47 Заложники рассказали, что пережили во время захвата террористом
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив