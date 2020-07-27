На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек

"По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - указано в сообщении.

Также стоит отметить, что за последнюю неделю на водных объектах Украины погиб 51 человек.

В ДСНС добавили, что в летний период традиционно значительно возрастает число несчастных случаев на воде. В ведомстве обращают внимание, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост.

"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственные!" - отметили спасатели.

Как сообщалось ранее, фрагмент стены, который ранее был выстроен на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты Америки, был разрушен ударом урагана "Ханна".В