Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается

Также чиновник рассказал, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура области, Национальная гвардия.

"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.

Также информацию о том, что спецоперация продолжается подтвердил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве.

Также стоит отметить, что ранее подозреваемый уехал с Шияном на автомобиле, который автоугонщику предоставили по его требованию.