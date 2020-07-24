Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается

Спецоперация по поиску захватчика транспортного средства, который держал в заложниках сотрудника правоохранительных органов, а потом его отпустил, продолжается. Его ищут в Решетиловском лесу. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин, передает УРА-Информ.
Также чиновник рассказал, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура области, Национальная гвардия.
"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.
Также информацию о том, что спецоперация продолжается подтвердил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве.
Также стоит отметить, что ранее подозреваемый уехал с Шияном на автомобиле, который автоугонщику предоставили по его требованию.