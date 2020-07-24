Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом

Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что тем самым погибшим в результате стрельбы мужчиной, оказался бизнесмен Игорь Плекане.

По данному происшествию было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также в данный момент тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын мужчины, к счастью, ребенок не пострадал.

Сейчас продолжаются оперативно - розыскные мероприятия для поиска подозреваемого.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве.