Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом

В селе Артемовка неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в транспортное средство Тoyota Сamry, в котором был мужчина и его сын. В результате стрельбы мужчина скончался. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции.
Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что тем самым погибшим в результате стрельбы мужчиной, оказался бизнесмен Игорь Плекане.
По данному происшествию было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Также в данный момент тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне также был сын мужчины, к счастью, ребенок не пострадал.
Сейчас продолжаются оперативно - розыскные мероприятия для поиска подозреваемого.
Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве.