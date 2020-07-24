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Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в небе над Тегераном самолета МАУ подтвердила незаконное вмешательство в пассажирский авиалайнер. Черные ящики были успешно считаны и расшифрованы. Об этом в Twitter сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает УРА-Информ.

Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство

В частности, чиновник выразил благодарность международным партнерам, которые были задействованы в расшифровке бортовых самописцев самолета, который сбили в небе над Тегераном.

"Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", - добавил Енин.

Также Енин уточнил, что под незаконным вмешательством в самолет имеется в виду его поражения иранскими ракетами.

Как сообщалось ранее, украинские власти не согласны с Ираном касательно версии о человеческой ошибке сбитого самолета МАУ в небе над Тегераном. Причины катастрофы должны быть установлены международными экспертами.


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