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В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

Неизвестный мужчина, угнавший автомобиль, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники сотрудника правоохранительных органов. С полицейским подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию транспортном средстве. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

В ведомстве отметили, что 23 июля в 9 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками правопорядка угонщика автомобилей, преступник достал гранату РГД-5. Гражданин угрожал ее взорвать.

"В Полтаве в заложниках преступника находится работник полиции! Злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", - информируют полицейские.

Также стоит отметить, что подозреваемый уехал с Шияном на автомобиле, который автоугонщику предоставили по его требованию.

Транспортное средство направилось в направлении выезда из города. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию мужчины.

Как стало известно ранее, луцкий террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре города, ранее уже находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.ВВ 


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