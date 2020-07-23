В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

В ведомстве отметили, что 23 июля в 9 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками правопорядка угонщика автомобилей, преступник достал гранату РГД-5. Гражданин угрожал ее взорвать.

"В Полтаве в заложниках преступника находится работник полиции! Злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", - информируют полицейские.

Также стоит отметить, что подозреваемый уехал с Шияном на автомобиле, который автоугонщику предоставили по его требованию.

Транспортное средство направилось в направлении выезда из города. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию мужчины.

Как стало известно ранее, луцкий террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре города, ранее уже находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.ВВ