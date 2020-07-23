12:25 23.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни

В Греции в районе Коринфа вспыхнул масштабный пожар в лесу. Вследствие инцидента, местная власть распорядилась эвакуировать два поселка и школу-интернат для людей с инвалидностью. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Kathimerini.

В Греции из-за лесного пожара эвакуированы две деревни

Стало известно, что пламя разгорелось накануне в лесах на территории муниципалитета Кехрис. Сотрудники спасательной службы добавили, что сейчас есть несколько очагов распространения огня, а борьбу с ним осложняет сильный ветер, который постоянно меняет направление пожара.

Стоит отметить, что на помощь спасателям прибыли несколько единиц армейской техники и местные волонтеры. Всего на месте пожара работают 143 пожарные и 42 пожарные машины, 6 самолетов и 8 вертолетов.

Ранее сообщалось, что 9 июля в этом районе уже загорался лес, через что пришлось эвакуировать детский летний лагерь и десятки домов.

Как стало известно ранее,В во французском Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла.


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