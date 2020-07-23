Психиатр поставила диагноз луцкому террористу: он не больной

Берадзе отмечает, что Максим Кривош, по ее мнению, является психически больным, хотя и имеет личностное расстройство.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Это поведение очередного террориста. Было много сказано, что он психически больной – я вас разочарую. Психически больные террористами не становятся, это абсолютно другая психология. Личностное расстройство, безусловно, есть", - заявила Берадзе.

Также она отметила, что для того, чтобы держать в заложниках людей на протяжении 12 часов нужен интеллект.

"Хладнокровно, расчетливо он потребовал. Его требование было выполнено, и он закончил свою миссию. У них вот это магическое мышление, и, конечно, используют агрессию. Он добился своего, о нем узнала не только вся страна, но и весь мир", - добавила психиатр.

Напомним, что после общения с Владимиром Зеленским и выполнением его требований со стороны президента террорист сдался.