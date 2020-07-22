В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей

"В поле зрения он был, в пределах полномочий Национальной полиции осуществлялся надзор, но в последнее время такой необходимости не было", - отметил чиновник.

Также стоит отметить, что начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков сообщил, ночью Служба безопасности Украины провела допрос подозреваемого.

"В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить", - сказал Данюков.

Как сообщалось ранее, заложники, которых держал вчера на протяжении почти 12 часов в автобусе террорист в Луцке, рассказали, как к ним относился преступник на протяжении всего процесса.