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В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей

Луцкий террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре города, ранее уже находился под наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Однако в полиции рассказали, что в последнее время необходимости в постоянном контроле образа жизни подозреваемого не было. Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко, передает УРА-Информ.

В Нацполиции рассказали, что Луцкий террорист ранее находился под наблюдением правоохранителей

"В поле зрения он был, в пределах полномочий Национальной полиции осуществлялся надзор, но в последнее время такой необходимости не было", - отметил чиновник.

Также стоит отметить, что начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков сообщил, ночью Служба безопасности Украины провела допрос подозреваемого.

"В ночное время был проведен допрос. Пока о сотрудничестве речи не было. После второго-третьего допроса можно будет говорить", - сказал Данюков.

Как сообщалось ранее, заложники, которых держал вчера на протяжении почти 12 часов в автобусе террорист в Луцке, рассказали, как к ним относился преступник на протяжении всего процесса.


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