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В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста

В украинском Министерстве внутренних дел рассказали детали специальной операции по захвату и поимкеВ террориста Максима КривошаВ в Луцке и освобождению заложников, которых удерживал мужчина.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала NewsOne пояснил, что в ходе переговоров силовики хотели заставить злоумышленника сдаться, передает УРА-Информ.

В МВД рассказали о возможном наказании для луцкого террориста

"Дальше его ждет обычная судебная процедура. Он будет задержан... Очевидно, что это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте, захвате заложников", - заявил чиновник.

Заместитель главы МВД также добавил, что к счастью, преступник был задержан до того, как пролилась кровь заложников. Кривошу грозит длительный тюремный срок, а не пожизненное заключение. Чиновник добавил, что для террориста организуют психиатрическую экспертизу, чтоб установить может ли он нести полноценное наказание.

Геращенко ответил на вопрос, являлось ли видеообращение президента Владимира Зеленского, в котором он выполнил требования преступника и призвал посмотреть фильм Земляне, следствием того, что заложников успешно удалось освободить.

"Безусловно, мне кажется, это связанные между собой вещи", - подытожил он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был одним из ключевых людей, которые помогли без жертв закончить захват заложников в автобусе в центре Луцка.


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