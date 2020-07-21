16:38 21.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245721:Nataly

В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта

В Васильевке Запорожской области мужчина подшофе с гранатой угрожал перекрыть движение транспортных средств. Его задержали после того, как он зашел в магазин. Об этомВ говорится в сообщении полиции Запорожской области, передает УРА-Информ.

В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта

Вчера вечером в местное отделение правоохранительных органов поступил звонок от местного жителя. Он заявил, что у него есть взрывное устройство, и он намерен перекрыть дорогу и движение транспорта.

"Несколькими минутами позже в дежурную часть поступило еще одно сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенный на бульваре Центральном в городе Васильевка, зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что вооруженного хулигана задержали, а специалисты-взрывотехники изъяли у него гранату Ф-1.

"Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В данный момент было открыто уголовное дело по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с боеприпасами". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее стало известно, что стали известны некоторые подробности захвата заложников предполагаемым террористом в автобусе в центре Луцка.


Поделиться

Читайте также:
 
В украинской столице резко испортилась погода В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке Партия "Слуга Народа" теряет поддержку: кто прошел бы в Парламент прямо сейчас Лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики: подробности
Проишествия
  • 16:38 В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта
  • 14:33 В Полиции прокомментировали переговоры с террористом, который взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке
  • 12:46 В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело
  • 12:40 Стали известны требования террориста, который захватил автобус в Луцке
  • 12:03 Зеленский отреагировал на захват заложников в Луцке
  • 11:28 В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками
  • 11:03 Кровавые выходные в Чикаго: 12 человек погибло
  • 17:19 Бедствие на Карибах: разбился вертолет
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив