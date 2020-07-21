В Запорожской области мужчина с гранатой угрожал перекрыть движение транспорта

Вчера вечером в местное отделение правоохранительных органов поступил звонок от местного жителя. Он заявил, что у него есть взрывное устройство, и он намерен перекрыть дорогу и движение транспорта.

"Несколькими минутами позже в дежурную часть поступило еще одно сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенный на бульваре Центральном в городе Васильевка, зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что вооруженного хулигана задержали, а специалисты-взрывотехники изъяли у него гранату Ф-1.

"Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В данный момент было открыто уголовное дело по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с боеприпасами". Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее стало известно, что стали известны некоторые подробности захвата заложников предполагаемым террористом в автобусе в центре Луцка.