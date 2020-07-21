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В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело

В Подольском районе Киева неизвестные преступники взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту начато уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

В Киеве преступники взорвали банкомат: полиция открыла дело

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что ночью около 1:30 в киевскую полицию обратился местный житель. Он сообщил, что трое неизвестных людей взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

"Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись", - добавили в полиции.

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Уголовное дело начали по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в центре украинского Луцка неизвестный мужчина захватил автобус с людьми. При себе у мужчины находиться взрывчатка и оружие.


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