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Бедствие на Карибах: разбился вертолет

Вертолет голландской армии потерпел крушение в Карибском море, недалеко от острова Аруба, зависимой территории Нидерландов. Два человека погибли, сообщили в министерстве обороны Нидерландов в понедельник, 20 июля.

Бедствие на Карибах: разбился вертолет

Командующий голландскими вооруженными силами адмирал лейтенант Роб Бауэр заявил на пресс-конференции в Гааге, что неизвестно, что послужило причиной крушения вертолета.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Машина разбилася ​​в воскресенье в конце патрульного полета в 12 км от Арубы на архипелаге Малых Антильских островов. 34-летний пилот вертолета Кристин Мартенс и 33-летний тактический координатор Эрвин Варнис погибли. Бауэр уточнил, что два других члена экипажа серьезно не пострадали.

Спасательный вертолет береговой охраны и команда дайверов были отправлены на место крушения, чтобы найти черные ящики. Действие сдерживается сильным ветром и высокими волнами.

По факту происшествия было начато расследование. В ожидании результатов расследования все голландские вертолеты NH90 будут заземлены до дальнейшего уведомления.

Производитель вертолетов, европейский консорциум NHIndustries, базирующийся в Экс-ан-Провансе, Франция, пока не сообщал о проблеме.

Ранее мы сообщали, что в Турции разбился самолет, никто не выжил.


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