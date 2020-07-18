16:35 18.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Во Франции вновь загорелся собор

Во французском Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. На месте происшествия уже работают расчеты сотрудников пожарной службы, возгорание на данный момент было локализовано. Об этом сообщает французское издание Le Parisien, передает УРА-Информ.

Во Франции вновь загорелся собор

Возгорание началось около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым, и огонь быстро распространился по площади древнего строения. На место происшествия были направлены более 100 пожарных, огонь тушат при помощи пожарных лестниц.

Пожарная служба департамента Атлантическая Луара призывает людей не подходить к месту происшествия.

Нантский собор уже был частично разрушен огнем в 1972 году, когда при ремонте крыши опрокинули факел. Собор строился на протяжении 457 лет - с 1434 по 1891 год.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов.ВВВ 


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