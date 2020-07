Во Франции вновь загорелся собор

Возгорание началось около 07:30 по местному времени (08:30 по Киеву). Возгорание было неконтролируемым, и огонь быстро распространился по площади древнего строения. На место происшествия были направлены более 100 пожарных, огонь тушат при помощи пожарных лестниц.

Пожарная служба департамента Атлантическая Луара призывает людей не подходить к месту происшествия.

Breaking: Firefighters say the fire at Nantes Cathedral in France is contained. The organ of the cathedral is destroyed, but the roof is intact. Ouest France reports that arson is not being ruled out as fires started in multiple areas of the structure. pic.twitter.com/GWJSyY86JQ