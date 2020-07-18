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Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал подробностиВ взрыва в украинской столицее, который произошел возле станции метро ШулявскаяВ в пятницу вечером, 17 июля. Как подчеркнул он вВ комментарии изданию Сегодня, по данным свидетелей взрывное устройство подбросили четверо подростков, передает УРА-Информ.

Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская

Он также уточнил, что местные хулиганы бросили в урну около станции пакет со взрывчаткой, после чего произошло происшествие и пострадал прохожий. Подростки сразу сбежали с места взрыва.

Шевченко также добавил, что пострадавший в результате взрыва мужчина получил травму ноги от обломков разбитого стекла входных дверей станции метро. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Остальные обстоятельства события выясняются.

Ранее стало известноВ в Киеве возле станции метро Шулявская произошел взрыв, в результате которого ранения ног получил мужчина.

Как сообщалось ранее,В 17 июля, возле Верховной Рады Украины произошла стычка сотрудников правоохранительных органов с участниками митинга в поддержку украинского языка. За утро пятницы полицейские уже второй раз пытаются препятствовать протестующим пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга.


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