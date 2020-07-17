14:36 17.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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В США по-зверски убили миллионера: подробности

Фахим Салех был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире. Тело 33-летнего миллионера было расчленено, а в квартире была обнаружена бензопила. Сестра 33-летнего мужчины сделала ужасное открытие во вторник, 14 июля, когда посещала своего брата.

В США по-зверски убили миллионера: подробности

«Мы нашли туловище с отрубленной головой, руками и ногами», - заявил представитель полиции Нью-Йорка Карлос Нивес. Части тела человека были в сумках. В квартире также была обнаружена бензопила

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на New York Post.

Салеха в последний раз видели на видео, записанном в понедельник вечером камерами наблюдения в лифте здания, где он жил. Это показывает, что предпринимателя сопровождал мужчина в черном. Он подозреваемый в убийстве. Полиция еще не установила мотив преступника.

На данный момент ничего не известно также о загадочном мужчине, который является главным подозреваемым.

Салех был основателем и генеральным директором Gokada, приложения для мотоциклистов в Нигерии. Его семья описала его как "блестящий и новаторский ум" в заявлении, подтверждающем его смерть.

Ранее мы сообщали, что двое мужчин убили следователя СБУ в Киеве.В 


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