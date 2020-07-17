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Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"

Утром 17 июля, возле Верховной Рады Украины произошла стычка сотрудников правоохранительных органов с участниками митинга в поддержку украинского языка. За утро пятницы полицейские уже второй раз пытаются препятствовать протестующим пронести на площадь Конституции атрибутику для митинга. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

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Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за

Стоит отметить, что первый конфликт власти с митингующими произошел около высотного дома на улице Грушевского, второй инцидент состоялся уже на тротуаре по улице Грушевского в 50 метрах от площади Конституции. Украинские граждане шли на митинг с атрибутикой, их встретили представители новой полиции и не пускали на площадь Конституции. Возникла толкотня, сейчас ситуация нормализовалась.

Также стоит отметить, что на митинг в поддержку украинского языка от фракции Европейская солидарность пришел только народный депутат Владимир Вятрович.

Сегодня в повестку дня включен законопроект народного депутата Максима Бужанского "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях" (№ 2362) на площадь Конституции не пришли представители фракции "Европейская солидарность", которые вчера выступали против его принятия.

Ранее стало известно, что у действующего президента Российской Федерации переживают из-за заявлений украинского государства о пересмотре минских договоренностей. У "российского царя " заявили об опасной тенденции в заявлениях украинской столицы.


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