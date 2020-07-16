Боевики на Донбассе применили БМП и минометы

Пророссийские наемники применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе также добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь вблизи Марьинки, Талаковки, Гнутово, Водяного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского, Орехово и Новотошковского.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское.

"Один из неразорванных боеприпасов обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух боевиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Ранее стало известно, что вВВ Польше была убита 26-летняя гражданка Украины. Представители пулавского отдела полиции уже задержали 45-летнего мужчину из Молдовы, который подозревается в убийстве.