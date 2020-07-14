Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях

По словам чиновника, Украина имеет достаточно большой объем информации, которая может свидетельствовать о других причинах случившейся ранее катастрофы в Иране.

"Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много объективных ответов и вопросов. Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - заявил Кулеба.

Чиновник считает, что Ирану стоит отвечать за свои действия согласно международным нормам, а украинский МИД готов к юридической волоките.

В Украине учверены, что такой вопрос должен решаться в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов.

"После этого можно будет говорить о той или иной версии сбития украинского самолета", - добавил Кулеба.

Стоит напомнить, что катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января текущего года при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет был сбит ракетой, которая была выпущена иранскими военными. В результате трагедии погибли 176 человек.

Ранее стало известно, чтоВ власти Ирана не намерены в ближайшее время вести переговоры с украинской стороной по поводу выплаты компенсации семьям погибших в катастрофе сбитого под Тегераном самолета украинской компании Международные авиалинии Украины.