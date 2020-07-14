Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации из стрелкового оружия практически в упор расстреляли представителей эвакуационной группы.

В ведомстве отметили, что в результате вражеского обстрела погиб военный медик, один военнослужащий также получил ранения, а еще один был травмирован.

"...Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и нуждаются в эвакуации", – отмечается в сообщении.

Также в штабе добавили, что суммарно за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил режим прекращения тишина на территориях Донбасса, погибли трое защитников Украины.

Ранее сообщалось, что снова трагические новости поступили из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Там погибло два украинские военнослужащих.