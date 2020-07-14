13:51 14.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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По Харькову люди плавают на лодках

В первой столице Украины – Харькове, люди плавали на надувной лодке по затопленной улице. Видео было загружено на Facebook, передает УРА-Информ.

По Харькову люди плавают на лодках

Видео было снято очевидцами на улице Клочковской. Также известно, что затопило проспект Гагарина. В некоторых местах уровень воды достигал целых 40 сантиметров, что является рекордной цифрой. Дождь шел почти всю ночь, и не останавливается утром.

Также стоит отметить, что в результате непогоды, затопленным стали еще и улицы Запорожья. Маршрутка застряла под Вознесеновским мостом, салон затопило, вода достигала колен пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов.


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