По Харькову люди плавают на лодках

Видео было снято очевидцами на улице Клочковской. Также известно, что затопило проспект Гагарина. В некоторых местах уровень воды достигал целых 40 сантиметров, что является рекордной цифрой. Дождь шел почти всю ночь, и не останавливается утром.

Также стоит отметить, что в результате непогоды, затопленным стали еще и улицы Запорожья. Маршрутка застряла под Вознесеновским мостом, салон затопило, вода достигала колен пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов.