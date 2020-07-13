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В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома

В Ровенской области прошел сильный дождь и шквальной ветер. В результате непогоды стали затоплены домохозяйства и повалило десятки деревьев. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома

В поселке городского типа Гоща спасатели расчищали 500 метров дороги из-за деревьев, которые повалил ветер. Также они попадали прямо на жилые дома в селе Симонов. Из жильцов никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что на автодороге из пгт Гоща в сторону г. Острога расчистили восемь поваленных деревьев, которые загородили проезд транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов.ВВ 


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