В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома

В поселке городского типа Гоща спасатели расчищали 500 метров дороги из-за деревьев, которые повалил ветер. Также они попадали прямо на жилые дома в селе Симонов. Из жильцов никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что на автодороге из пгт Гоща в сторону г. Острога расчистили восемь поваленных деревьев, которые загородили проезд транспорта.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в лесу, который вспыхнул 7 июля в Луганской области погибло уже 7 человек, уничтожены 110 дачных домов.ВВ