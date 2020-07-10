Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали

В ведомстве отметили, что 23-летний мужчина сначала сделал 17-летним несовершеннолетним замечание, после чего они остановились, для того, чтобы "выяснить отношения", но мужчина достал нож и ранил парней в грудную клетку и руки. Преступника задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее несудимый местный житель столицы.

Сотрудники правоохранительных органов столицы открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, чтоВ 9 июля, в Днепре на Полтавском шоссе столкнулись два транспортных средства. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) скончались двое людей, и еще два человека с травмами средней степени тяжести и одну крайне "тяжелую" госпитализировала карета скорой медицинской помощи.