18:35 09.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус
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Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет

Иранская сторона на данный момент отказывается вступать в переговоры с Украиной по поводу вопроса компенсации жертв катастрофы украинского самолета компании МАУ над Тегераном в прошлом году.

Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет

Международный юрист Виталий Власюк поделился своим мнением по этому поводу. Он считает, что Иранская сторона может без проблем заплатить компенсацию, ведь имеет весьма большое количество денег. По его мнению, Иран – достаточная богатая сторона и вопрос только в дипломатии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Думаю, тут имеет место так называемая восточная хитрость, я понимаю, что это особенности дипломатии по-восточному, это нормально, ничего такого в этом нет. Отношения между Украиной и Ираном комплексные и не ограничиваются вопросом сбитого самолета. Значит, что-то еще есть, и надо эти вопросы задать МИДу", - считает эксперт.

Виталий Власюк считает, что Иран не станет доводить дело до суда, ведь уже ранее признал свою вину в том, что сбил украинский самолет.

Напомним, самолет компании МАУ разбился утром 8 января 2020 года возле Тегерана, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Ранее мы сообщали, что Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.


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