На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими

В украинской столице на мосту Метро произошла состыковка между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, которые перекрыли движение транспортных средств по дороге. В результате митинга были задержаны двое людей. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук, передает УРА-Информ.
Шевчук отметила, что на место происшествия приехали сотрудники органов правопорядка, которые пытались провести переговоры с протестующими. В ходе переговоров между гражданами и представителями власти произошел конфликт.
"Двух наиболее активных активистов было отправлено в территориальный отдел полиции", - рассказала она.
В данный момент, движение на мосту восстановлено, несмотря на это, в полиции сообщили, что правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.
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