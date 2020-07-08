На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими

Шевчук отметила, что на место происшествия приехали сотрудники органов правопорядка, которые пытались провести переговоры с протестующими. В ходе переговоров между гражданами и представителями власти произошел конфликт.

"Двух наиболее активных активистов было отправлено в территориальный отдел полиции", - рассказала она.

В данный момент, движение на мосту восстановлено, несмотря на это, в полиции сообщили, что правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.

Ранее стало известно, чтоВ восьмого июля, пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз должен был посетить заседание. Напомним, что Печерский суд продолжает избирать меру пресечения действующему народному депутату Украины.