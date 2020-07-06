Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Сегодня ночью вблизи Новгородского пророссийские оккупанты выпустили по позициям ВСУ два десятка 122 мм артиллерийских снарядов.

Также в штабе заявили, что утром вражеские атаки возобновились, зона обстрела значительно расширилась на опорные пункты сил ООС неподалеку Зайцевого и Южного. Враги обстреливали украинских военных из 120 мм минометов, а на подступах к Хутору Вильному оккупанты применили гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В ведомстве также добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности, вблизи Верхнеторецкого тоже велись обстрелы. Там пророссийские наемники стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Атаки остановились после огневого ответа сил ООС, потери противника уточняются.

"За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре.

В целом, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. На участках разведения №1, №2 и №3 сохранялся режим "Тишина".

Ранее стало известно, что трагедия произошла в парке развлечений в Сен-Поль во Франции. По случаю дня рождения 2-летнего сына была организована семейная поездка в парк развлечений. 32-летняя мама умерла на глазах у своих близких. Женщина вылетела из аттракциона с американскими горками.