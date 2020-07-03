Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно

На Воздухофлотском проспекте в украинской столице - Киеве разгорелся огонь неподалеку от аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. В данный момент на проспекте полностью перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Пожар разгорелся на территории гаражного массива.
Паралельно с инцидентом, в Киевпастранс" отметили, что задерживается движение троллейбуса №9, 22 по просп. Воздухофлотский, 74 в обоих направлениях.
Движение троллейбусов №9, 22 организовано от ул. Эрнеста к троллейбусному депо №3.
На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве информации о возгорании пока что нету..
Ранее сообщалось, что в украинской столице сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате происшествия скончалась женщина.ВВВВ