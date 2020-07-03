Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый

В ведомстве заявили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рано утром и под вечер пророссийские оккупанты неоднократно начинали вести стрельбу из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам украинских военнослужащих неподалеку Луганского. Помимо этого, боевики резко активизировались и вблизи Новоалександровки, применяя приВВВ этом станковые противотанковые гранатометы.

Сообщается, что в районе ответственности группировки "Восток", возле Каменки, российские оккупанты использовали против украинских героев 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Враг открывал огонь и в окрестностях Невельского. Сначала стрельба велась из стрелкового оружия, а затем крупнокалиберных пулеметов. Известно, что также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования РФ дважды обстреляли и защитников населенного пункта Водяное.

С начала текущих суток боевики успели уже семь раз нарушить режим тишины на временно оккупированных территориях Донбасса, применяя, в том числе, запрещенное вооружение.

Как сообщалось ранее,24 человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое серьезные - это результат кровавых разборок наркобанд в центральной Мексике.