В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно

У четвер, першого липня, вчора в Вітовського районі Миколаївської області розгорівся потужна пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м. Співробітники пожежної служби в даний час ліквідують загоряння. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

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