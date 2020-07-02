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В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно

В четверг, первого июля, вчером в Витовском районе Николаевской области разгорелся мощный пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв.м. Сотрудники пожарной службы в настоящее время ликвидируют возгорания. Об этомВВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно

У четвер, першого липня, вчора в Вітовського районі Миколаївської області розгорівся потужна пожежа на звалищі, яка охопила площу в 1000 кв.м. Співробітники пожежної служби в даний час ліквідують загоряння. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Ранее стало известно, чтоВВ 26 июня, в украинской столице сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате происшествия скончалась женщина.ВВ 


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