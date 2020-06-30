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В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи

Из-за сильной непогоды, в результате ливней в Варшаве было затоплено огромное количество улиц, домов, медицинских учреддений, вокзалов, станций метро и даже различных министерств. Заместитель мэра Варшавы Рената Казновска заявила, что в последний раз такой сильный потоп в столице Польши был пару лет назад. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на варшавский городской совет в Facebook.

В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи

По словам Ренаты Казновской, в польской столице выпало более 40 л на 1 кв метр площади, однако благодаря быстрой реакции всех соответствующих служб, которые работают над устранением последствий непогоды, ситуацией удалось овладеть. Отмечается, что к спасателям из-за непогоды поступило 741 обращение о помощи от граждан Польши.

Также, польские метеорологи предоставили данные, согласно которым в течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм осадков.

Ранее стало известно, что потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года.


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