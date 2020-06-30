В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи

Из-за сильной непогоды, в результате ливней в Варшаве было затоплено огромное количество улиц, домов, медицинских учреддений, вокзалов, станций метро и даже различных министерств. Заместитель мэра Варшавы Рената Казновска заявила, что в последний раз такой сильный потоп в столице Польши был пару лет назад. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на варшавский городской совет в Facebook.
По словам Ренаты Казновской, в польской столице выпало более 40 л на 1 кв метр площади, однако благодаря быстрой реакции всех соответствующих служб, которые работают над устранением последствий непогоды, ситуацией удалось овладеть. Отмечается, что к спасателям из-за непогоды поступило 741 обращение о помощи от граждан Польши.
Gdyby ktoś chciał coś załatwić w Dyrekcji Generalnej @LPanstwowe, to musi się do nas wybrać kajakiem 😨 🎥Piotr Gruszka pic.twitter.com/DiRyTT3u3N— Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) June 29, 2020
Также, польские метеорологи предоставили данные, согласно которым в течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм осадков.
Ранее стало известно, что потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года.