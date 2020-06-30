В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи

По словам Ренаты Казновской, в польской столице выпало более 40 л на 1 кв метр площади, однако благодаря быстрой реакции всех соответствующих служб, которые работают над устранением последствий непогоды, ситуацией удалось овладеть. Отмечается, что к спасателям из-за непогоды поступило 741 обращение о помощи от граждан Польши.

Gdyby ktoś chciał coś załatwić w Dyrekcji Generalnej @LPanstwowe, to musi się do nas wybrać kajakiem 😨 🎥Piotr Gruszka pic.twitter.com/DiRyTT3u3N — Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) June 29, 2020

Также, польские метеорологи предоставили данные, согласно которым в течение 10 минут в некоторых районах города выпало 22 мм осадков.

Ранее стало известно, что потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года.