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Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие

В понедельник, 29 июня, пророссийские боевики в зоне проведения Операции Объединенных силВВВ на временно оккупированнных территориях Донбасса 12 раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенные Минскими договоренностями минометы.ВВВ  Из-за обстрелов были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службуВВВ Минобороны Украины.ВВВ 

Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие

В ведомстве отметили, что около с Хутором Вильный вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь по оборонным укреплениям из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также стало известно, что неподалеку от Крымского и Луганского незаконные вооруженные формирования РФ несколько раз за сутки стреляли из минометов калибра 120 мм, по защитникам Павлополя Оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Также в ведомстве добавили, что рядом с Березовым пророссийские войска вначале использовали противотанковые ракетные комплексы, а вскоре за этим оружием последовали и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Против украинских военнослужащих возле Марьинки применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

В Минобороны добавили, что с начала 30 июня оккупанты уже открывали огонь один раз, обстреляв из запрещенных 120-мм минометов Невельское.

Как стало известно ранее, вВВВ результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.


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