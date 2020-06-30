Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие

В ведомстве отметили, что около с Хутором Вильный вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь по оборонным укреплениям из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также стало известно, что неподалеку от Крымского и Луганского незаконные вооруженные формирования РФ несколько раз за сутки стреляли из минометов калибра 120 мм, по защитникам Павлополя Оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Также в ведомстве добавили, что рядом с Березовым пророссийские войска вначале использовали противотанковые ракетные комплексы, а вскоре за этим оружием последовали и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Против украинских военнослужащих возле Марьинки применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

В Минобороны добавили, что с начала 30 июня оккупанты уже открывали огонь один раз, обстреляв из запрещенных 120-мм минометов Невельское.

Как стало известно ранее, вВВВ результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.