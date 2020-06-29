Самоубийство жены депутата: подробности происшествия

Сегодня, 29 июня, 34-летний депутат Николаевского областного совета сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что его супруга совершила выстрел себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщили вВ Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Пострадавшей женщине было 33 года, она скончалась на месте происшествия, в этот момент ее муж присутствовал в доме.
Предварительно инцидент сотрудники полиции квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
В Николаеве в органы правопорядка обратился депутат областного совета Игорь Ивануна, он сообщил правоохранителям, что его жена – Кристина – покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему пистолета,В передают Новости N.
По данным СМИ, женщина погибла в доме, который находится в Урожайном переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову, рядом около женщины лежал пистолет.
Как сообщал ранее УРА-Информ, вВ пятницу, 26 июня, в украинской столице сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате происшествия скончалась женщина.В