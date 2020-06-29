Самоубийство жены депутата: подробности происшествия

Пострадавшей женщине было 33 года, она скончалась на месте происшествия, в этот момент ее муж присутствовал в доме.

Предварительно инцидент сотрудники полиции квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В Николаеве в органы правопорядка обратился депутат областного совета Игорь Ивануна, он сообщил правоохранителям, что его жена – Кристина – покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему пистолета,В передают Новости N.

По данным СМИ, женщина погибла в доме, который находится в Урожайном переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову, рядом около женщины лежал пистолет.

Как сообщал ранее УРА-Информ, вВ пятницу, 26 июня, в украинской столице сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате происшествия скончалась женщина.В