15:33 29.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек

В воскресенье, поздно вечером в 23:30 в Луганской области произошел обвал на шахте "Привольнянская", которая находится в Лисичанске. В результате инцидента один шахтер скончался, и еще один горняк получил серьезные повреждения. Об этомВ сообщил народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек

На данный момент известно лишь то, что пострадавшего шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность. Из-за чего произошел сам обвал пока что остается загадкой. Позже травмированный мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение Лисичанска.

Как стало известно ранее,В в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел крупный взрыв на военной базе. В результате инцидента потерпевших нет.


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