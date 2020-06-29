На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек

На данный момент известно лишь то, что пострадавшего шахтера с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность. Из-за чего произошел сам обвал пока что остается загадкой. Позже травмированный мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение Лисичанска.

Как стало известно ранее,В в Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел крупный взрыв на военной базе. В результате инцидента потерпевших нет.