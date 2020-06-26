13:59 26.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245330:Nataly

В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильоны

В пятницу, 26 июня, в украинской столице сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате происшествия скончалась женщина. Об этомВ сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильоны

Стало известно, что сегодня ночью в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, 7-В загорелся овощной металлический павильон возле 9-этажного дома, где живут люди. Затем пожар перекинулся и на соседний металлический павильон по приему вторсырья. В одном из павильонов, при тушении очагов возгорания, сотрудники спасательной службы обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Сообщается, что пожаром были повреждены товары и личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье в соседнем павильоне. Причина возникновения пожара устанавливается сотрудников правоохранительных органов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вВ Варшаве произошло ДТП при участии общественного транспорта. Автобус с пассажирами упал с моста. Есть много жертв. Варшавские власти подтвердили информацию об одном погибшем.


Поделиться

Читайте также:
 
В США хотят уничтожить все изображения Иисуса На военной базе Ирана прогремел взрыв Украина может быть включена в список стран ЕС Правительство резко подняло стоимость доставки газа
Проишествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильоны
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив