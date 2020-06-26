В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильоны

Стало известно, что сегодня ночью в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, 7-В загорелся овощной металлический павильон возле 9-этажного дома, где живут люди. Затем пожар перекинулся и на соседний металлический павильон по приему вторсырья. В одном из павильонов, при тушении очагов возгорания, сотрудники спасательной службы обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Сообщается, что пожаром были повреждены товары и личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье в соседнем павильоне. Причина возникновения пожара устанавливается сотрудников правоохранительных органов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вВ Варшаве произошло ДТП при участии общественного транспорта. Автобус с пассажирами упал с моста. Есть много жертв. Варшавские власти подтвердили информацию об одном погибшем.