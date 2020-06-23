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Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения, вблизи с. Ильинцы на территории Лубянского лесничества, третий день тушат пожар. Привлечено шесть человек и две единиц техники лесного хозяйства. Об этомВВВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар

В ведомстве отмечают, что пожар начался 21 июня. По состоянию на текущие сутки, 23 июня, все еще наблюдается тление пней и древесины.

В наступившем году в Чернобыльской зоне уже были крупные лесные пожары, к тушению которых было привлечено огромное количество спасателей и пожарных. Прошедшие возгорания пытались потушить несколько недель.

Вскоре стало известно, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в украинском государстве, во избежании случаев повторения поджогов, а также для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кабинет министров Украиныпредоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

Как сообщал ранее УРА-Информ, на территории Украины каждый день возрастаетВВВВ численность подтвержденных случаев коронавируса нового типа. Для того, чтобы уберечь себя от заболевания нового вида, людям нужно кардинально изменить свою манеру поведения.ВВВ 


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