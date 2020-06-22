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Ситуация на Донбассе накаляется: что известно

В воскресенье, 21 июня, российские оккупанты 10 разВВ нарушили режим тишина на временно оккупированных территориях Донбасса. Наемники обстреляли населенный пункт в области. В результате обстрела пророссийскими боевиками ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных силВВ на своей странице в Facebook.

Ситуация на Донбассе накаляется: что известно

По данным ведомства, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с населенными н.п. Крымское, Железное и Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, когда стреляли по позициям украинской армии. Также выстрелы были слышны и недалеко от Новотошковского, противник применилВВ  82 мм минометы.

Известно, что оккупанты также в районе ответственности группировки "Восток" три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также открыли обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также захватчики в районе Старогнатовки использовали противотанковые ракетные комплексы, а вскоре в ход пошли и гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В ведомстве отметили, что незаконные вооруженные формирования РФ применили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" калибра 152 мм, тем самым оккупанты подвергли опасности гражданских жителей, которые проживают неподалеку линии соприкосновения в н.п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, к счастью, никто из граждан Украины не пострадал

С начала текущих суток зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня.

Ранее УРА-Информ сообщало, чтоВВ в воскресенье, 14 июня незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на временно оккупированных территориях ДонбассаВВВВ 15 раз нарушали режим тишины. В результате обстрела пророссийскийх боевиков один украинский военный получил ранение.


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