Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей

В ведомстве отметили, что дорожно-транспортное происшествие случилось около города Шпола. Из-за столкновения машин были травмированы шесть граждан Украины, из которых трое детей в возрасте 13, 10 и 8 лет соответственно. С различными травмами средней тяжести они были доставлены в местные медицинские учреждения.

Также известно, что к ликвидации последствий данного инцидента было привлечено четырех сотрудников спасательной службы и одну единицу техники.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, вВ Одессе потерпел крушение самолет на два места "Дельфин". В данный момент один человек был госпитализован, пилот скончался на месте. Об этом сообщили в полиции Одесской области в среду, 17 июня.