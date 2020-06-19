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Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей

В Черкасской области на автодороге Черкассы - Умань произошло ДТП, участниками которого были легковое транспортное средство и грузовик. В результате инцидента пострадали шесть человек, из них трое - дети. Об этомВ сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей

В ведомстве отметили, что дорожно-транспортное происшествие случилось около города Шпола. Из-за столкновения машин были травмированы шесть граждан Украины, из которых трое детей в возрасте 13, 10 и 8 лет соответственно. С различными травмами средней тяжести они были доставлены в местные медицинские учреждения.

Также известно, что к ликвидации последствий данного инцидента было привлечено четырех сотрудников спасательной службы и одну единицу техники.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, вВ Одессе потерпел крушение самолет на два места "Дельфин". В данный момент один человек был госпитализован, пилот скончался на месте. Об этом сообщили в полиции Одесской области в среду, 17 июня.


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